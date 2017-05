Guardiola y su primera temporada en el City: En un club grande me hubieran despedido

El entrenador de Manchester City, Josep Guardiola, fue sincero al analizar su primera temporada al mando de los "ciudadanos" y aseguró que en un club grande "me hubieran despedido".

En conferencia de prensa, el entrenador español manifestó que "en un gran club me hubieran despedido. Tenía presión cuando llegué a FC Barcelona, cuando no tenía ninguna reputación que proteger. En ese club, si en seis meses no ganas, estás fuera".

"En Barcelona y en Bayern Múnich debes ganar en primer lugar, no tienes una segunda oportunidad", añadió.

Luego dijo que la dirigencia "citizen" le dio "una segunda oportunidad y voy a intentar aprovecharla. Si lo que viene la próxima temporada no es bueno, van a cambiar de entrenador".

"Me metí presión al venir aquí, para probar que era capaz de triunfar en este club fantástico", complementó.

Respecto a la diferencia que tuvieron ante Chelsea y Tottenham, el nuevo monarca y el segundo de esta temporada, cree que "fue enorme en los puntos, pero cuando jugamos contra ello la diferencia no fue tan grande. La intentaremos reducir la próxima temporada".