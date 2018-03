Hinchas de Arsenal buscan persuadir a la directiva para que reemplace a Arsene Wenger

Un grupo de hinchas de Arsenal tiene la intención de persuadir al gerente ejecutivo del club, Ivan Gazidis, para que la directiva defina la necesidad de reemplazar al técnico Arsene Wenger y que anuncie su salida antes del final de la temporada.

De acuerdo a lo que explicó The Telegraph, la iniciativa responde a una encuesta realizada entre simpatizantes de la institución "cañonera", en la cual el 88 por ciento de los consultados quiere que el galo termine su paso por el club que casi llega a los 22 años.

"Las respuestas a nuestra encuesta mostraron un gran respeto por Arsene, pero también dejaron en evidencia que no está sacando adelante al equipo", señaló un vocero de Arsenal Supporters' Trust, organización que hizo la consulta.

"Nuestro mensaje al club es que deben tomar la decisión más temprano que tarde. Una decisión pronta aseguraría que estamos preparados para la próxima temporada y también daría a entender que los hinchas podemos usar los últimos partidos para darle la despedida que se merece", agregó la fuente consultada por Telegraph.

La consulta de los hinchas londinenses apareció luego de cuatro caídas al hilo del ex equipo de Alexis Sánchez.

Poll by the Arsenal Supporters’ Trust reveals 88 per cent of fans want Arsene Wenger to go https://t.co/jvB2iXcOg8