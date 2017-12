La agenda de la Premier League y la Serie A para el fin de año

Se termina el 2017, pero la acción del fútbol en el orbe no se detiene, y dos de las principales ligas europeas celebrarán una nueva fecha en la víspera del año nuevo.

En Italia, la Serie A disputará la fecha 19 y el chileno Eric Pulgar estará en el duelo de Bologna ante Udinese.

Mientras que en Inglaterra serán los equipos de Alexis Sánchez y Claudio Bravo, Arsenal y Manchester City, los encargados de despedir el 2017 cuando jueguen el domingo 31 de diciembre ante West Brom y Crystal Palace, respectivamente.

Revisa la programación del fútbol para lo que queda de 2017 junto a Cooperativa.cl.

Viernes 29 de diciembre

Serie A

Crotone vs. Napoli. 16:45 horas

Sábado 30 de diciembre

Serie A

Fiorentina vs. AC Milan. 08:30 horas

Bologna (Eric Pulgar) vs. Udinese. 11:00 horas

Atalanta vs. Cagliari. 11:00 horas

Benevento vs. Chievo Verona. 11:00 horas

AS Roma vs. Sassuolo. 11:00 horas

Sampdoria vs. Spal. 11:00 horas

Torino vs. Genoa. 11:00 horas

Inter de Milan vs. Lazio. 14:00 horas

Verona vs. Juventus. 16:45 horas

Premier League

Chelsea vs. Stoke City. 12:00 horas

Liverpool vs. Leicester City. 12:00 horas

Newcastle vs. Brighton. 12:00 horas

Bournemouth vs. Everton. 12:00 horas

Watford vs. Swansea. 12:00 horas

Huddersfield vs. Burnley. 12:00 horas

Manchester United vs. Southampton. 14:30 horas

Domingo 31 de diciembre

Premier League

Crystal Palace vs. Manchester City (Claudio Bravo). 09:00 horas

West Bromwich Albion vs. Arsenal FC (Alexis Sánchez). 13:30 horas