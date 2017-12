La agenda de partidos en la Premier League para la última semana del año

En la Premier League inglesa no hay tiempo para el descanso y antes del fin de año se disputarán dos fechas a máxima intensidad.

Este martes, 14 equipos abren en simultáneo la vigésima jornada, para dejar como acto principal el duelo de Manchester City de Claudio Bravo el miércoles.

Para marcar el cierre el jueves, Arsenal del artillero criollo Alexis Sánchez visitará al complicado Crystal Palace.

Revisa la programación de la fecha 20:

Martes 26 de diciembre

Tottenham Hotspur vs. Southampton, 9:30 horas.

Bournemouth vs. West Ham, 12:00 horas.

Chelsea vs. Brighton, 12:00 horas.

Huddersfield vs. Stoke City, 12:00 horas.

Manchester United vs. Burnley, 12:00 horas.

Watford vs. Leicester City, 12:00 horas.

West Brom vs. Everton, 12:00 horas.

Liverpool vs. Swansea, 14:30 horas.

Miércoles 27 de diciembre

Newcastle vs. Manchester City, 16:45 horas.

Jueves 28 de diciembre

Crystal Palace vs. Arsenal, 17:00 horas.