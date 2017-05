La federación inglesa comenzará a castigar los "piscinazos"

La Federación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) anunció este jueves que, a partir de la temporada 2017/2018, actuará de oficio y sancionará a los futbolistas que hayan simulado una infracción.

El máximo organismo del balompié inglés busca penalizar los "piscinazos" en sus ligas, y para ello aprobó una serie de reformas que le permitirán actuar para revisar las jugadas en las que un futbolista haya "actuado" y cuya acción posterior haya supuesto una ventaja, ya sea un penal o la expulsión de un rival, para su equipo.

El organismo presidido por Greg Clarke castigará, después de que un panel, formado por un antiguo árbitro, un ex jugador y un ex entrenador, revise los lunes los encuentros de la jornada, a los futbolistas que hayan simulado una infracción durante un lance del juego que no haya sido percibido por el árbitro.

Con esta medida, que ha sido aceptada y comunicada durante la asamblea general anual de la FA, celebrada esta jornada, los jugadores podrán recibir un castigo similar al que obtendrían de haber sido expulsados con tarjeta roja directa.

Según informó la FA, sólo serán sancionadas las acciones que hayan derivado en un penal o en la expulsión de un rival, siempre y cuando los tres miembros del panel estén de acuerdo.

De acuerdo a The Mirror, el chileno Alexis Sánchez es uno de los jugadores que destaca esta temporada por simular y no recibir castigo