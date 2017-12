Liverpool confirmó acuerdo para contratar al zaguero Virgil van Dijk

Liverpool anunció este miércoles el fichaje del defensor Virgil van Dijk, que militaba en Southampton, en una transferencia que convertirá al jugador en el zaguero más caro de la historia.

De acuerdo a la información de The Telegraph, los 84 millones de euros acordados en el traspaso del holandés lo transforman en el noveno futbolista más caro del mundo, superandp al lateral izquierdo Benjamin Mendy, al lateral derecho Kyle Walker y al defensor central John Stones, quienes militan en Manchester City.

Liverpool ya quiso al defensor en el último periodo de pases de verano en Europa, en una situación que causó incomodidades en Southampton.

Además de los "reds", Manchester City también quiso fichar al neerlandés.

El futbolista también confirmó la noticia y se mostró "honrado por acordar el convertirse en jugador de Liverpool".

"Hoy es un día de orgullo par amí y mi familia al unirme a uno de los clubes más grandes en el mundo. No puedo esperar más para ponerme la camiseta roja por primera vez", agregó en una publicación en Twitter".

"Entregaré todo lo que tengo e intentaré ayudar a que este grandioso equipo logre algo especial en los años que vienen", agregó Van Dijk.

