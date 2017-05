Los desatados festejos de Chelsea tras coronarse campeones en la Premier League

Chelsea se quedó con el título de la Premier League luego de vencer 1-0 a West Bromwich Albion por la fecha 37 y acumular 87 puntos, inalcanzables para su perseguidor, Tottenham.

Luego de concretar la victoria, con gol de Michy Batshuayi, la escuadra de Londres desató los festejos en el Estadio The Hawthorns de West Bromwich, e incluso los jugadores bañaron con champaña al DT, Antonio Conte.

Revisa algunos de los festejos de los "blues":

'YOU'VE GOT THE POWER TO KNOW...' 🎶#ChelseaChampions 🏆 pic.twitter.com/hcpm1EgQ32