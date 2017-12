Técnico de Liverpool defendió fichaje de Van Dijk: El precio lo marca el mercado, no nosotros

Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool, defendió este jueves la cantidad pagada por el central holandés Virgil Van Dijk -84,5 millones de euros- y aseguró que "el precio lo pone el mercado".

Van Dijk, de 26 años, se convirtió en el zaguero más caro en la historia, superando los 58 millones de euros que Manchester City pagó a AS Mónaco el pasado verano por el lateral Benjamin Mendy.

"Es un jugador de mucha calidad, por eso estábamos interesados en él y por eso lo fichamos", dijo Klopp en la rueda de prensa previa al partido de Premier League contra Leicester City.

"Supongo que la gente estará diciendo: 'Qué fichaje más caro', pero eso a mí no me interesa. El precio no lo marcamos nosotros, lo marca el mercado. Y lo primero que tienen que olvidar los aficionados de Liverpool es la cantidad pagada. Sólo queremos hablar de lo que puede aportar el futbolista", prosiguió el técnico.

Liverpool y Southampton acordaron a última hora del miércoles el traspaso del central neerlandés, que lo convierte en el zaguero más caro en la historia del fútbol y en el segundo futbolista más costoso en la Premier League, tras Paul Pogba (Manchester United) e igualado con Romelu Lukaku (Manchester United).