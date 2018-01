Theo Walcott dejó Arsenal tras 12 años para fichar en Everton

Everton oficializó este miércoles el fichaje, para las tres próximas temporadas y media, del seleccionado inglés Theo Walcott, procedente de Arsenal.

Walcott, de 28 años, defenderá la camiseta azul de los 'Toffees' hasta 2021, después de vestir previamente los colores de Southampton, club en el que arrancó su carrera, y de los "gunners", donde militó los últimos 12 años

"Sentí que era momento de cambiar de aires. Es triste, pero estoy en un momento muy emocionante para mí y quiero relanzar mi carrera y ganar títulos con Everton. Soy una persona ambiciosa y ansío llevar al club al siguiente nivel", aseguró a una entrevista publicada en la página web de la entidad.

"El entrenador (Sam Allardyce) es muy ambicioso y siento que el club está yendo en la dirección correcta. Voy a darlo todo, como he hecho siempre, y creo que llego a un sitio donde se va a ver mi mejor versión. Me siento emocionado de nuevo y voy a hacer lo que mejor sé hacer: jugar al fútbol y expresarme", apuntó.

El futbolista, que llegó a Arsenal en enero de 2006, costó a Everton más de 20 millones de libras (22,6 millones de libras) y lucirá el dorsal número '11', vacante desde la marcha del belga Kevin Mirallas.

En sus 12 temporadas como "Gunner", Walcott -le quedaban 18 meses de contrato- disputó 397 partidos y vio portería en 108 ocasiones. El inglés fue seleccionado en 47 ocasiones con la absoluta, aunque su última convocatoria data de un partido amistoso contra España en noviembre de 2016.

Por su parte, Arsenal buscará reinvertir las más de 20 millones de libras ingresadas por Walcott en reforzar su ataque, y se marcó como objetivos el delantero gabonés de Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang y el punta brasileño de Girondins de Burdeos Malcom.

Además, Arsene Wenger, DT de los londinenses, confía en cerrar lo antes posible con Manchester United un acuerdo por el trueque entre el chileno Alexis Sánchez, quien termina contrato dentro de seis meses, y el armenio Henrikh Mkhitaryan.

🔵 | @theowalcott says @WayneRooney was a "massive factor" in his move to Goodison. #WelcomeTheo



👉 https://t.co/ymBTnSEu6k pic.twitter.com/crxkgbf3WT