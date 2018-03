Conmoción en Italia: Fue hallado muerto el capitán de Fiorentina Davide Astori

El capitán del Fiorentina, el defensa italiano Davide Astori, falleció este domingo a los 31 años en una habitación de un hotel de Udine (norte de Italia), donde se encontraba concentrado con su club para disputar un partido contra Udinese por la Serie A.

"Fiorentina, profundamente dolido, está obligado a comunicar que falleció su capitán David Astori, por un malestar. Por la terrible y delicada situación, y sobre todo por respeto a su familia, se pide la sensibilidad de todos", informó el cuadro viola mediante un comunicado.

Astori, nacido en el pueblo de San Giovanni Bianco, en la provincia de Bérgamo (norte), en 1987, creció en los juveniles de AC Milan y vistió las camisetas de Cagliari, Roma y Fiorentina.

Según reportan diversos medios italianos, aún se desconocen las causas del fallecimiento.

La noticia de la muerte del futbolista italiano sacudió al país transalpino y, por decisión del comisario de la Serie A, Giovanni Malagó, los siete partidos previstos para este domingo fueron aplazados por luto.

Además, la Federación de Fútbol italiana (FIGC) informó de que, por voluntad del comisario extraordinario, Roberto Fabbricini, todas las competiciones futbolísticas oficiales que se disputen este domingo guardarán un minuto de silencio.

A man who loved football and who grew up as footballer with us. #ACMilan are shocked by the passing of Davide #Astori. It is with great sadness that we offer our deepest condolences to his family and closed ones and to ACF Fiorentina