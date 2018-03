Gianluigi Buffon arrendó un avión para llevar a sus compañeros al funeral de Davide Astori

El medio italiano La Nazione dio cuenta de un enorme gesto que realizó el capitán de Juventus, Gianluigi Buffon, y que permitió a parte del plantel viajar al funeral del jugador de Fiorentina Davide Astori.

El cuadro de Turín venció 2-1 a Tottenham por la Liga de Campeones, el martes 6 de marzo, y tras ese compromiso viajó al funeral del fallecido futbolista, gracias a que el campeón del mundo con Italia pagó el avión que realizó el trayecto.

"Encontramos un avión privado que nos llevará a Florencia mañana -ese miércoles 7 de marzo-, está el funeral de Davide. Si alguno queire venir, nos iremos a las 04:30 de la mañana", dijo el meta a La Nazione.

Debido a este gesto, además de Buffon acudieron otros 12 jugadores de la "Vecchia Signora" y también su técnico, Massimiliano Allegri.

