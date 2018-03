La emotiva carta de Gianluigi Buffon a la hija del fallecido futbolista Davide Astori

El mundo del fútbol, especialmente el italiano, está de duelo, porque el capitán de Fiorentina, Davide Astori, fue encontrado muerto en la habitación de un hotel en Udine producto de un paro cardiocirculatorio.

Ante esta situación el fútbol de la península se suspendió y diversas figuras del fútbol mundial enviaron mensajes de apoyo a la familia, en especial a su pequeña hija.

En ese sentido, el portero Gianluigi Buffon publicó a través de su cuenta de Instagram un sentido mensaje a la familia, en el que destacó el profesionalismo y la gran persona que era Davide Astori.

"Hola, querido Asto. Difícilmente expreso públicamente una opinión sobre una persona, porque siempre he dejado que la belleza y la singularidad de las relaciones, la estima y el cariño mutuo, no fuesen instrumentalizados o tratados como pasto para aquellos que no tienen la delicadeza de respetar ciertos vínculos", partió señalando.

"En tu caso, siento que debo hacer una excepción a mi regla, porque tienes una mujer joven y familiares que estarán sufriendo, pero sobre todo tu hija pequeña merece saber que su padre era a todos los efectos una persona respetable, una gran persona respetable... Eras la mejor expresión de un mundo antiguo, que ya no existe, en el que los valores como el altruismo, la elegancia, la educación y el respeto al prójimo hacían de ti un señor".

"Enhorabuena, de veras, has sido una de las mejores figuras deportivas con las que me he encontrado", sentenció el arquero de Juventus y la selección italiana.