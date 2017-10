La fuerte reacción italiana ante el uso de Ana Frank como insulto por hinchas de Lazio

El fútbol italiano reaccionó este martes con una serie de iniciativas para condenar el uso de la figura de Ana Frank como insulto antisemita, después de que algunos ultras de Lazio profanaran su memoria en el choque del "biancazzurri" con Cagliari domingo pasado en el Estadio Olímpico de Roma.

La Federación de Fútbol italiana (FIGC), la cúpula de Lazio y muchos representantes del deporte más la política de dicho país, manifestaron esta jornada su indignación por el hecho y anunciaron medidas para identificar y castigar a los responsables.

El pasado domingo, en ocasión del partido por la novena fecha de la Serie A, hinchas del club capitalino dejaron en el fondo sur del estadio unas pegatinas que mostraba a Ana Frank con la camiseta de AS Roma, cuyo objetivo, según detallaron las autoridades, era insultar a sus rivales.

El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, definió lo anterior como "inhumano" y "alarmante para todo el país", en un comunicado oficial emitido este martes.

La FIGC anunció, además, que se realizará un minuto de silencio en todos los campos de la Primera, Segunda y Tercera División del fútbol nacional, y que se leerá un extracto del Diario de Ana Frank.

Una medida tomada de acuerdo con el ministro italiano del deporte, Luca Lotti, y la Unión de las comunidades judías italianas (UCEI) cuyo objetivo es "seguir cultivando la memoria del holocausto".

Sin embargo, la reacción de la FIGC fue acompañada también por la la directiva de Lazio, que visitó este martes, encabezada por el presidente, Claudio Lotito, la Sinagoga de Roma.

Antes de entrar, el máximo mandatario del equipo capitalino expresó su molestia por lo sucedido y anunció una iniciativa que permitirá a 200 niños cada año visitar el que fuera el campo de concentración nazi de Auschwitz, en Polonia.

Questa non è una curva, questo non è calcio, questo non è sport. Fuori gli antisemiti dagli stadi. pic.twitter.com/Q1uJnDQ7Cl