Mauricio Pinilla y el mundo del fútbol expresaron su pesar por la muerte de Davide Astori

El fútbol mundial está de luto este domingo tras el repentino deceso del capitán y defensor de Fiorentina Davide Astori, de tan solo 31 años edad.

Entre los equipos y figuras del fútbol que han expresado sus palabras de pesar, destaca el delantero de Universidad de Chile Mauricio Pinilla, quien coincidió con el fallecido jugador cuando ambos defendían la camiseta de Cagliari.

"Consternado y sin palabras. Descansa en paz mi amigo... ¡Cuántas batallas juntos y cuántas alegrías...! Un hombre real, te extrañaremos mucho..!! Un abrazo fraterno a su familia", escribió en italiano Pinilla en su Instagram.

Además, como gesto adicional, el ariete azul colocó una foto de Astori en su perfil de Twitter.

En Italia, otro de los mensajes emotivos fue publicado por Gianluigi Buffon, campeón del mundo con Italia y referente de la "azzurra":

"Tu pequeña hija merece saber que su padre era una grandísima persona. La mejor expresión de un mundo con valores que ya no se ven: altruismo, educación, respeto... Has sido una de los mejores deportistas a las que me he enfrentado", publicó el legendario portero.

También expresaron su pesar figuras como Sergio Ramos, capitán de Real Madrid, Javier Zanetti, ídolo de Inter de Milan y Franco Baresi, ex capitán de AC Milan en los noventa, quien conoció a Astori en su etapa de canterano, entre otros.

Revisa a continuación los mensajes de pesar por el trágico fallecimiento de Astori:

Oggi non esistono colori ma soltanto un profondo dolore. La Juventus esprime le proprie condoglianze alla famiglia ed alla Fiorentina per la scomparsa di Davide Astori. — JuventusFC (@juventusfc) 4 de marzo de 2018

Senza parole. Riposa in pace Davide Astori pic.twitter.com/mukSojB45l — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 4 de marzo de 2018

Incredulo, una tragedia sono senza parole, ti ho visto crescere e orgoglioso del percorso che stavi facendo. Mi stringo al dolore della famiglia RIP Davide pic.twitter.com/b6alvSRViV — Franco Baresi (@FBaresi) 4 de marzo de 2018

Conmocionado por la triste noticia del fallecimiento de Davide Astori. Un abrazo a su familia y a toda la @acffiorentina .

Descansa en paz, capitano.

Riposa in pace, capitano. pic.twitter.com/L3KQ0ymzbk — Sergio Ramos (@SergioRamos) 4 de marzo de 2018

Con la nostra maglia hai realizzato i tuoi sogni, hai fatto gol in Nazionale, sei stato il nostro capitano coraggioso. Ti sei fatto amare dalla nostra gente e hai amato la nostra terra. Ciao Davide. pic.twitter.com/vyXJIa4ypF — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 4 de marzo de 2018