Volante de AS Roma fue blanco de numerosas críticas por sus festejos de Año Nuevo

El rudo volante belga de AS Roma, Radja Nainggolan, volvió a ser blanco de las críticas debido a su comportamiento poco decoroso. Esta vez, publicó un video en su cuenta de Instagram celebrando Año Nuevo, en el cual dejó en evidencia una conducta que le puede traer sanciones por parte del club italiano.

El jugador subió un registro audiovisual en el que se le ve bebiendo, fumando y diciendo groserías.

"Incluso en Año Nuevo, piensen en hacer noticia", dijo después el seleccionado de Bélgica dirigiéndose a los periodistas. "Les deseo un feliz año a todos menos a aquellos, pero a ganarse la vida".

La acción del futbolista fue días después de la eliminación de su club de la Copa Italia a manos de Torino, un equipo menor a la "Loba" en el papel, además de una caída ante Juventus y un empate con Sassuolo en la Serie A.

En el video Nainggolan se confesó "borracho", por lo cual llegó a ser tendencia en diversas redes sociales. Todo esto le puede traer sanciones al ex Cagliari.

Para bajar la tensión luego de su publicación, el también ex Piacenza dijo sentir "lo que sucedió esta noche. Lo saben, me gusta estar bien con mis amigos y me encanta celebrar el Año Nuevo, pero anoche fui más allá: lo vi como una noche especial, donde también se puede exagerar un poco. No intentaba dar un ejemplo negativo".

