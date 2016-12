Fabián Estay: El éxito de la selección abrió las puertas para los chilenos en México

El ex futbolista Fabián Estay explicó que el éxito de la selección chilena en el último tiempo fue el motivo para que el mercado mexicano fijara sus ojos en los jugadores nacionales, que ya son 17 en la División de Honor.

"El mercado chileno es importante y el éxito de la selección ha abierto las puertas", señaló a Al Aire Libre en Cooperativa, donde explicó que una normativa que permite un alto número de extranjeros en cancha también es factor para aquello.

Además, Estay sostuvo que la goleada 7-0 que le propinó Chile a México en la Copa América 2016 "dolió mucho y seguirá doliendo. Es la mayor goleada que ha recibido en un partido oficial, pero creo que el motivo es el éxito de una selección competitiva, teniendo claro que no es el reflejo de la liga local".

"No pueden pensar en Alexis, en Vidal ni en otros jugadores que tienen un buen nivel en algunas ligas, pero en cierta manera el despertar del fútbol chileno se da por esta selección altamente competitiva (...) eso despertó mucho el interés de los emrpesarios", argumentó.

"En México las exigencias son altas, si no andas bien, te vas y viene otro. En el tema de la adaptación, no tendrías muchas diferencias", comentó el ex jugador de U. de Chile.

De momento son 17 los futbolistas chilenos en el fútbol mexicano y Cruz Azul puja para fichar a Martín Rodríguez, que milita en Colo Colo.