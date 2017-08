Felipe Mora marcó en la victoria de Cruz Azul sobre Atlas

Cruz Azul de Felipe Mora, Francisco Silva y Enzo Roco, se impuso por 2-1 sobre Atlas, por la quinta fecha, y continúa invicto en la liga mexicana.

El ex ariete de Universidad de Chile fue titular, marcó el segundo gol de su equipo (15'), recibió cartulina amarilla (75') y fue sustituido (83'). En tanto los ex cruzados jugaron todo el partido. En tanto, Martín Rodríguez no fue citado, porque aún no se recupera de su lesión.

El partido disputado en el Estadio Azul (Ciudad de México) comenzó favorable para los locales, pues Edgar Méndez (4') abrió el marcador rápidamente. Luego fue el turno de Mora, quien aprovechó una habilitación del "Gato Silva" y con un remate que pasó por entremedio de las piernas del meta Miguel Fraga aumentó el marcador.

Sin embargo, los "cementeros" quedaron con diez jugadores a los 30', pues Omar Mendoza recibió dos tarjetas amarillas en dos minutos.

Pero la supremacía numérica de Atlas solo duró diez minutos, ya que Jaine Barreiro recibió tarjeta roja directa, quedando ambos elencos con diez.

En el complemento, Matías Alustiza (68') con un remate de distancia marcó el tanto del descuento.

Con esta victoria, Cruz Azul escaló a la tercera posición con nueve puntos. En tanto, Atlas se quedó con seis unidades en el décimo lugar.