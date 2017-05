Miguel Herrera comparó al equipo de Eduardo Vargas con el Barcelona de Guardiola

Miguel Herrera, técnico de los "Xolos" de Tijuana, utilizó como referente al equipo de Barcelona que dirigió Josep Guardiola para restarle importancia a Tigres UANL, club donde juega Eduardo Vargas y que será su rival en la semifinales del Clausura mexicano.

"Tigres no es invencible, clasificó en las últimas jornadas, por circunstancias en que no hizo bien las cosas. Tienen un buen plantel y es un gran equipo, pero invencible no es, ni siquiera fue invencible el Barcelona de Guardiola", dijo el ex seleccionador de México.

Cabe señalar que el cuadro culé tuvo su período más exitoso con Pep Guardiola en el banquillo, ganando todos los títulos posibles en su primera temporada como DT.

El "piojo", entrando en materia futbolística, señaló que tanto en el duelo de ida como en la vuelta tratarán de buscar las debilidades de Tigres, a la vez de no dar licencias al campeón defensor.

"Si les damos oportunidades, como le dimos a Morelia (en la fase anterior), en la vuelta venimos a hacer las maletas para irnos de vacaciones", declaró.

El primer partido entre Tigres y Tijuana se disputará este jueves en el Estadio Universitario "San Nicolás de los Garza" a las 22:30 horas (02:30 GMT). La revancha, en tanto, será el domingo 21 de mayo a las 21:00 horas (01:00 GMT).