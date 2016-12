Nicolás Castillo llegó a México para sumarse a Pumas: También quiero ser campeón aquí

El delantero Nicolás Castillo llegó este martes a México para sumarse a su nuevo club, Pumas de la UNAM, luego de coronarse bicampeón con Universidad Católica y además ser goleador de ambos torneos.

El ariete fue recibido en el Aeropuerto de la Ciudad de México por el vicepresidente deportivo del club "felino", Sergio Egea, y aseguró que espera conseguir un título con su escuadra.

"La confianza que me dio el entrenador cuando hablé con él me convenció de venir. Quiero ser campeón también aquí y aportaré mi granito de arena para lograrlo", sostuvo el ex jugador de Brujas.

Además, señaló que "Pumas es un club muy grande del que en Chile se habla mucho. México es una mejor liga que la chilena, más dinámica. Hubo varias ofertas, pero vine por la confianza de Francisco Palencia (el DT)".

Castillo se realizará este martes los exámenes protocolares y el miércoles se convertirá de forma oficial en el nuevo delantero de Pumas.

Junto al jugador formado en la UC viajó Nicolás Maturana, que se incorporará a Necaxa.