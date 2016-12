Goleador del año: Lionel Messi fue el máximo anotador de 2016

El 2016 no fue un gran año para Lionel Messi, pues no obtuvo el Balón de Oro, no ganó el título de la UEFA Champions League y perdió por penales ante Chile la final de la Copa América Centenario. Sin embargo, el astro de FC Barcelona recibió un premio de consuelo, ya que se transformó en el máximo goleador del período a nivel mundial.

El zurdo convirtió 59 goles, sumando los anotados en el cuadro culé y la selección argentina. En segunda posición quedó el portugués Cristiano Ronaldo, quien marcó 54 tantos y, cerró el podio, su compañero en Barcelona, Luis Suárez, quien celebró en 51 ocasiones.

El desglose de las 59 dianas marcadas por Messi indica que 51 fueron defendiendo a FC Barcelona: 32 en la liga española, 13 en la Champions League, cinco en la Copa del Rey y una en la Supercopa de España.

En tanto, las ochos celebraciones restantes las marcó con la "Albiceleste", de las cuales cinco fueron en la Copa América Centenario y tres en las Clasificatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Finalmente, los otros artilleros del mundo son: Zlatan Ibrahimovic (49), Robert Lewandowski (46), Edinson Cavani (44), Omar Al Somah (41), Gonzalo Higuaín (39), Eran Zahavi (39) y Sergio Agüero (37).