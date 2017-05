Martín Liberman repasó a Messi: Cristiano Ronaldo hace goles en partidos decisivos

El periodista argentino Martín Liberman volvió a arremeter en contra del astro de FC Barcelona Lionel Messi, al compararlo con Cristiano Ronaldo tras la tripleta del portugués de Real Madrid ante Atlético de Madrid por semifinales de Champions League.

En su programa "Liberman en línea" en el Canal 26 de Argentina, el periodista comenzo diciendo de C. Ronaldo que "molesta que sea fachero, lindo, que tenga los abdominales marcados y que salga con la mujer que quiera. Deja eso a un lado. Es uno de los diez mejores de la historia".

"Deja el falso patriotismo de querer a Messi o nada. Es un crack y hace goles en partidos decisivos. No hace goles en un clásico de Liga que no cambia nada, los hace en las semifinales y finales de Champions. No digo que sea mejor que Messi, pero sí está a la par. Sácate la camiseta de Argentina y disfruta de Cristiano", añadió.

Luego recordó que entrevistó al portugués y que "comíamos asados con él. Me trató mucho mejor que Messi. Fue mucho más educado que muchos argentinos. Nadie puede lograr lo que él siendo sólo un producto de marketing".

"Es uno de los mejores delanteros de la historia, gana cien millones al año y debe tener mil. Tiene una fila de chicas, unos quince coches... pero se lo ganó todo", complementó.

Para cerrar, Liberman manifestó: "¿Quién dijo que Cristiano es más soberbio que Messi? Cristiano tiene una fundación, hace ayudas de caridad, es educado, bondadoso. Es muy fácil llamar soberbio a un tipo del que todos dicen que es un fenómeno. Es fácil inventar una historia y creérnosla".