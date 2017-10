Maradona volvió a cargar contra Sampaoli: Los vendehúmos nunca me gustaron

El astro trasandino Diego Armando Maradona volvió a criticar al técnico de la selección argentina, Jorge Sampaoli, a quien trató de vendehúmos y cuyo criterio en las nóminas dejó en entredicho.

"A mí los vendehúmos nunca me gustaron. No me olvido que estaba en Croacia viendo la final de la Copa Davis y me llamó Sampaoli para que hagamos un proyecto juntos en Sevilla", lanzó en entrevista con Clarín, a propósito de su cumpleaños número 57.

"Cuando lo llamaron de la selección se olvidó hasta del nombre de mi vieja. Y con gente que es falsa, mediocre y cree ser más grande de lo que es, no andaría jamás de acuerdo", prosiguió en la publicación argentina.

Además, el ex volante criticó las convocatorias del casildense, a quien cuestionó por dejar de lado a Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín, poniendo en la nómina a un diezmado a Mauro Icardi.

"Llamó a Icardi desgarrado, o con un tirón, teniendo al Pipa (Gonzalo Higuaín), que siempre hizo goles. Sí, también erró. Pero estaba ahí. No puede dejar afuera en la primera lista al Kun (Sergio) Agüero y llamar a "Pata de lana"", comentó y luego criticó que la mujer del ariete de Inter de Milán, Wanda Nara, actúe como su representante.

"¿Y a quién otro voy a mandar al frente si Maxi López es un pibe bárbaro? Eso de la mujer que se quiere meter en el fútbol y ser su representante, no va. Que patee un pelota con los hijos... Yo conozco bien la historia: a (Edgardo) Bauza lo llamó tres veces, al otro (¿Gerardo Martino?) cuatro... ".

"Me lo contaron los propios técnicos o sus ayudantes. Y no sé cuántas veces llamó Wanda Nara a Sampaoli. Es toda una ensalada podrida porque también está ahí metido el 'jugador, presidente y empresario' que se llama (Juan Sebastián) Verón, el que le hizo la primera lista a Sampaoli", lanzó Maradona.

Por último, el ex Boca Juniors dijo que Lionel Messi "está solo" en la selección argentina y sostuvo que "no necesita ganar una Copa del Mundo para ser un grande. Ya lo es".