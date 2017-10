Fanático le escribió una carta a Marcelo Bielsa y recibió una respuesta del entrenador

El argentino Simón Benavente es uno de los tantos fanáticos que tiene Marcelo Bielsa alrededor del mundo, pero lo que nunca esperó era que el ex DT de la selección chilena le contestara una carta.

En diálogo con el medio RosarioPlus, Benavente explicó que se animó a escribirle una carta donde le contó su admiración, sin esperar una respuesta a cambio, la cual finalmente llegó.

En una correspondencia, Bielsa le envió una foto autografiada y con una breve respuesta: "Le agradezco su amable carta y sus bellas palabras que son inmerecidas. Bien se nota su pasión por el fútbol. El hincha es el elemento más puro que tiene este deporte. Lo saluda respetuosamente, Marcelo Bielsa".

"No esperaba una respuesta, me sorprendió y me puso muy contento, son gestos que demuestran lo que es uno. Que se haya tomado aunque sea un minuto a responderme, me alcanza, ya estoy hecho", manifestó Benavente.