La inspiración chilena que tendrá Marcelo Bielsa en Lille

Marcelo Bielsa, ex DT de la Roja, reveló a un medio italiano una nueva metodología de trabajo que aplicará cuando asuma en los próximos días como entrenador de Lille en la Ligue One de Francia, y reconoció que este método lo aprendió de "un amigo sacerdote chileno".

"Tengo previsto colgar 250 frases en el centro de entrenamiento, algunas irónicas. La idea me vino al leer un libro de un amigo sacerdote chileno, que tiene el don de sintetizar situaciones en una frase. Para cada una de estas frases, me encontré con un equivalente en el fútbol," explicó el argentino a la Gazzetta dello Sport.

Si bien el adiestrador no señaló el nombre de ese sacerdote chileno, es posible que se refiriera a Felipe Berríos, con quien ha mantenido una estrecha relación incluso luego de dejar el país tras su salida de la selección.

En la entrevista, realizada en el marco de la fiesta de la literatura española realizada en Perugia, también remarcó su famosa ideología ofensiva, subrayando que "yo prefiero no ganar un punto, tratando de obtener tres. El que juega para empatar pensando en no perder, no hace nada para tratar de ganar".

Además, resaltó la importancia de los aficionados: "Son irremplazables. Dan fuertes mensajes emocionales. La victoria o la derrota (de su equipo) dejan una marca emocional. El lunes, el aficionado tiene las marcas de lo que ha pasado el domingo".