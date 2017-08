Marcelo Bielsa es el entrenador más influyente del mundo según la BBC

El entrenador argentino Marcelo Bielsa, quien dirigió a la selección chilena entre 2007 y 2011, ha sabido dejar huella en todos los sitios en los que trabajó y así lo resaltó la BBC de Londres en una nota en la cataloga al rosarino como el entrenador más influyente del mundo.

Según el medio británico se basa en las declaraciones de los entrenadores más prestigiosos del momento, quienes han elogiado a Bielsa y muchos se han declarado sus "discipulos".

Este es el caso del entrenador de Tottenham Mauricio Pochettino quien aseguró hace algún tiempo que el rosarino es "como mi padre futbolístico... Somos una generación de entrenadores que somos sus discípulos".

La BBC también resalta los dichos de Josep Guardiola, actual DT de Manchester City, quien aseguró que "mi admiración por Marcelo Bielsa es inmensa".

"Él hace a los jugadores mucho mejores y me ayudó mucho con sus consejos", relató Guardiola al contar su experiencia tras un vieja a Argentina el 2006 en el que compartió con el entrenador chileno.

Además de estos dos, Bielsa ha tenido directa influencia en otros técnicos de elite como lo son Jorge Sampaoli (seleccionador de Argentina y campeón de la Copa América con Chile en 2015), Diego Simeone (Atlético de Madrid), Gerardo Martino (Atlanta United) y Eduardo Berizzo (Sevilla).

La publicación, además describe al rosarino como "misterioso e impredecible", asegurando que "es percibido por la mayoría de aficionados y periodistas como una figura misteriosa, reacio a dar entrevistas, que sólo se comunica a través de las conferencias de prensa previa y post partido".

Pero no sólo en técnicos ha dejado huella Bielsa, sino también en jugadores. Uno de ellos es Benjamín Mendy quien advirtió que "me hizo devorar videos como nadie lo había hecho".

"El me hablaba y yo le hablaba y analizábamos los movimientos juntos. Una vez me dijo: 'Viste, fue por eso que te dejaba dormir, dormías, dormías y dormías, pero el día que decidiste ver tú mismo te interesaste. Si te hubiera presionado, no lo hubieras hecho'... Marcelo es demasiado bueno", aseguró el reciente refuerzo de Manchester City.