Pablo Contreras reveló increíble anécdota de Marcelo Bielsa con Gary Medel

El ex defensor nacional Pablo Contreras habló con el medio francés So Foot sobre el actual técnico de Lille, Marcelo Bielsa, contando detalles de la forma de entrenar del rosarino y recordando una particular anécdota del defensor nacional Gary Medel con el DT rosarino.

"Era la época en la que Gary era exuberante en su manera de ser. Marcelo le dijo un día 'Gary, me parece que usted ha subido tres kilos'. Gary le respondió 'no, entrenador. Estoy perfecto'. Marcelo le dice 'súbase a la pesa'. Y Gary había subido exactamente tres kilos. Increíble", contó el jugador que fue dirigido por el técnico en la selección chilena.

Contreras, además, reveló que "las sesiones de video eran muy locas, analizábamos nuestros anteriores partidos. Interactuaba con nosotros, nos hacía preguntas: '¿Quién no llegó a tiempo al segundo poste?' '¿Usted estima que lo hizo bien?' Y era siempre muy meticuloso".

"Un día hicimos una sesión de video y nos dijo: 'Muy bien, señores, una buena elaboración, muy buenos desplazamientos'. Y luego detiene el video para ver un centro que pasa volando hasta el segundo poste y nadie logra atraparlo. Él dice: 'Aquí hace falta algo'. Nosotros nos decíamos: 'Mierda, ¿Qué nos hace falta?' y él dice 'pero, carajo, ¿Dónde está Rodrigo Tello? ¿No aparece en la pantalla?' Y no podíamos reírnos. El tipo estaba serio. Si te reías, él paraba el video y ponía fin a la sesión. Ya lo había hecho antes. Era extremadamente severo", complementó.

Estas no fueron las únicas anécdotas que contó Contreras, quien además de admitir que "a nivel táctico, Marcelo me enseñó muchísimas cosas", reconoció que sentían temor ante la presencia del entrenador. "Juro que nos asustaba, que nos impresionaba, incluso a mí que para la época ya era viejo", apuntó.

"Una vez le dijimos a (Luis) Bonini que estábamos cansados. y el profesor dijo 'le diré a Marcelo'. Bielsa vino hacia nosotros. 'El profesor me dijo que están cansados'. Se volvió hacia Gonzalo Jara y le preguntó '¿Está cansado?' Gonzalo le dice que está bien. Me pregunta a mí 'Pablo, ¿está cansado?' Yo era el más viejo, estaba fundido. Le dije 'no, Marcelo, estoy impecable'. ¡Nadie estaba cansado! Bonini viene entonces y nos dice 'son unas gallinas, bastardos, cuando viene el hombre se paralizan'".