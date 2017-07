Marcelo Díaz: El fútbol fue mi mejor aliado para superar la muerte de mi hermano

El volante nacional Marcelo Díaz participó este martes en el programa de Chilevisión El Cubo ocasión en la que contó lo doloroso que fue el suicidio de su hermano, asegurando que encontró en el fútbol una salida a una situación que marcó un antes y un después en su vida.

"Le gané a la vida con mucho esfuerzo, mucho apoyo de mi familia, mucha dedicación. Salí de una familia muy humilde, puedo decir que le he ganado a la vida, pero también soy un agradecido de la vida por lo que me ha dado", comenzó diciendo el deportista.

Sobre la muerte de su hermano contó que "marcó un antes y un después en mi vida, mi infancia terminó a los 16 años. Tuve que ponerle el hombro a la situación, tratar de sacar a mi familia adelante. Estábamos todos en shock, sin entender la situación, pero la única respuesta que encontré fue salir adelante".

Respecto a lo que gatilló la decisión de Gonzalo, su hermano, apuntó: "Nunca nos dimos cuenta. No vi nada raro, lo veía como alguien súper normal. Mis padres nunca sintieron ni notaron nada, hasta el día de hoy no encontramos respuesta. Siempre digo que es el ángel de la guarda que tenemos y él decidió dar su vida por la familia. Es la persona que de arriba me pavimenta el camino y yo debo seguir las señales".

"Recuerdo que mi madre pegó un grito que aún recuerdo, yo salgo corriendo y lo veo ahí. Se suicidó y es una imagen que nunca voy a borrar de mi vida. Lo primero que sentí fue dolor, pero lo primero que sentí ese día fue muy chocante. Sentimos que nos llegó un balazo en la cabeza y que dejamos de existir", relató un acongojado Marcelo Díaz.

Pese a este fuerte dolor, contó que "el fútbol fue mi mejor aliado para salir de esta situación. En ningún momento pensé en dejar de ir a entrenar y en ese momento era lo único que me importaba. El fútbol era mi salvación, era mi todo en ese minuto y eso me sirvió para salir adelante".

Marcelo Díaz también contó que con su hermano tenía "una relación normal de hermanos que se quieren mucho, teníamos esta fascinación por la pelota y me inculcó desde pequeño que había que ser feliz con el balón. El no tuvo la misma oportunidad ni cabeza que yo para ser futbolista cueste lo que cueste".

El error ante Alemania

Marcelo Díaz también se refirió al yerro que cometió en la final de la Copa Confederaciones frente a Alemania, asegurando que "fue el peor domingo de mi vida, donde claramente cometo un error y terminó costando el campeonato, desafortunadamente".

"Emocionalmente me provoca mucha tristeza porque creo que defraudé a mis compañeros y a todo un pueblo. Son cosas que pasan en el fútbol y uno nunca termina de aprender. El exceso de confianza me pasó la cuenta, no se la pasé a Claudio (Bravo) para que despejara y no tuve ojos en la espalda para saber que venía un alemán", agregó.

Sobre la jugada relató que "tuve un segundo para tomar la decisión de dársela a Claudio y ese segundo me pasó la cuenta. Pienso que el muchacho que hace el gol era el único que tenía marcándome, pero eran dos".

También expuso que la situación "fue muy dura. No se me quitaba de la cabeza esa jugada, quedando mucho por delante ya me sentía culpable de la derrota. Me fui llorando del estadio, jugué el partido mil veces en la cabeza y eso no me dejó dormir".

Pero pese a esto, agradeció el apoyo que recibió de la gente. "Lo que vino después es lo que más rescato y me llena de orgullo, eso me da tranquilidad para seguir viviendo mi vida. No esperaba el apoyo de la gente, pensé que sería todo lo contrario, que me iban a crucificar y me iban a tratar muy mal, pero agradezco a todo el pueblo chileno que no haya sido así", expresó.

También destacó el apoyo de sus compañeros. "Desde el primer minuto fueron súper importantes, ya desde que cometo el error en el terreno de juego todos me brindan su apoyo. En el camarín me pidieron que me saque el error de la cabeza que teníamos que dar vuelta el resultado", apuntó.

"Gary me dijo que levantara la cabeza, me hizo sentir que yo era el jugador más importante en el equipo y me pidió que me sacara el error de la cabeza porque me necesitaban", complementó el futbolista.

Finalmente, Díaz contó lo que le gustaría hacer tras su retiro del fútbol. "Me gustaría entrar a la Universidad una vez que termine mi carrera de futbolista. Me gusta el periodismo, no sé como me irá, pero me gustaría tener un programa de televisión, me gusta la radio también y quiero seguir consiguiendo mis metas y primer quiero seguir consiguiendo lo que me proponga como futbolista", sentenció.