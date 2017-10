Marcelo Díaz: "Nunca voy a renunciar a la selección, salvo que no me citen más"

El volante nacional Marcelo Díaz sacó la voz luego que Chile quedase fuera del Mundial de Rusia 2018 y apuntó a que pese a no ser citado a los últimos encuentros, nunca renunciará a la Roja.

"Nunca voy a renunciar a la selección, salvo que no me citen más", dijo en diálogo con Fox Sports, en una entrevista que se dará a conocer en su totalidad el miércoles

"No soy así, no soy tan débil, no soy tan 'niñita' como decimos en Chile para dejar de luchar por algo que tanto quiero", agregó el jugador de Pumas, quien descartó tener desavenencias con Juan Antonio Pizzi.

"No tengo nada en contra de nadie, si el 'profe' tomó esa decisión, sus razones tendrá y hay que respetarlas. Tengo que seguir entrenando y jugando de buena forma para estar en la selección nuevamente", remató.

Marcelo Díaz quedó fuera de los choques de Chile con Ecuador y Brasil, en los cuales se selló el fracaso del equipo en su intención de llegar al Mundial de Rusia 2018.