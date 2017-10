Marcelo Díaz ofreció disculpas tras su criticada declaración

El volante nacional Marcelo Díaz pidió disculpas tras recibir críticas por parte de la ex seleccionada nacional Iona Rothfeld, tras utilizar un modismo que fue considerado "ofensivo" hacia las mujeres, durante su delaración de no dejar la selección chilena .

Respecto a una posible renuncia a la Roja, Díaz manifestó que no lo hará porque "no soy así, no soy tan débil, no soy tan 'niñita' como decimos en Chile para dejar de luchar por algo que tanto quiero".

Tras esa declaración, Rothfeld aprovechó las redes sociales para manifestarse: "Triste, desafortunada e hiriente declaración Marcelo Díaz, como si ser niña fuera sinónimo de cobardía. ¿Cómo se sentirá la niña que lo admira?".

"Si ya a las mujeres nos duele, más me preocupa la niña que lo leerá. Pudo ser inconscientemente, pero esa es la raíz del problema", agregó la directora de la Asociación de Jugadoras de Fútbol Femenino (Anjuff).

Tras ello, Díaz expresó "mis más sinceras disculpas a todas y cada una de las mujeres que pudiesen haberse sentido afectadas por mi frase utilizada en una entrevista, que utilicé solo como un modismo chileno que no representa bajo ningún punto de vista un ataque machista desde mi persona hacia ustedes".

"Tengo concienca que está mal utilizado porque refleja un ideal negativo que no comparte, y por lo mismo no lo volveré a utilizar", sentenció Díaz.

Revisa a continuación las reacciones de Iona Rothfeld y las disculpas de Marcelo Díaz por sus declaraciones.

Triste, desafortunada e hiriente declaración Marcelo Díaz, como si ser niña fuera sinónimo de cobardía. Cómo sentirá la niña que lo admira? — Iona Rothfeld (@ionaRothfeld) 25 de octubre de 2017