Marcelo Díaz recordó el trauma que lo marcó en la adolescencia

Marcelo Díaz, bicampéon de América con la Roja, participará este jueves en "El Cubo", programa de entrevistas de Chilevisión. El futbolista de Celta de Vigo contó un episodio que lo marcó personalmente.

Cuando tenía 17 años, el papá del deportista se fue de la casa. "Yo ya estaba más maduro por decirlo de alguna forma, pero el hecho que se haya ido de la casa no tenía explicación, no tenía una lógica", según recoge LUN.

"Uff, me acuerdo que él se iba a ir de la casa porque tenía otra mujer, con la que quería hacer su vida. Yo en ese momento no entendía lo que estaba pasando y le decía que no, que no se podía ir. Pero bueno, él tomó su decisión y se fue. Imagínate que tu padre te dice eso, es como chocante y no tiene sentido", agregó Díaz.

"Yo con él compartía prácticamente todo y lo único que quería era que no se fuera, que siguiera al lado de nosotros. Pero ni siquiera mis súplicas sirvieron. Pasó muy poco tiempo desde que se fue de la casa y dejamos de tener contacto".

Hace ocho años que no se ven, pero eso podría cambiar muy pronto. La paternidad le ha dado otra perspectiva al mediocampista de 30 años.

"Yo ya lo perdoné, entonces todo este tiempo me ha servido para pensar, analizar y para desearlo porque al final yo también soy padre ahora y no me gustaría que el día de mañana mis hijos no tuvieran más contacto conmigo", dijo Carepato.

Díaz contó que se quiere reunir con su progenitor: "Es lo que quiero hacer, muy pronto. En estas vacaciones me vine con esa misión ¿Qué le voy a decir? Darle un abrazo y ya el resto se conversará cuando haya tiempo. Lo primero es verlo y saber que está bien"