Corte de Temuco sobreseyó a Marcelo Salas en acusaciones de estafa y apropiación indebida

La Corte de Apelaciones de Temuco determinó el sobreseimiento de Marcelo Salas en las denuncias que pesaban en su contra por estafa y apropiación indebida, las cuales fueron interpuestas por el ex gerente de Deportes Temuco, Milton Flores.

El otrora funcionario de la institución que hoy preside el ex futbolista lo acusó de descontarle 9 millones de pesos de su finiquito a causa de la operación a la que fue sometido uno de los jugadores albiverdes, según informó Emol.

La sentencia, ratificada por Apelaciones, fue dictada el 15 de febrero y en el Tribunal de Alzada consideraron que no existió engaño que permita corroborar el delito de estafa, mientras, "no se dan los elementos, claramente no hay constitución de delito".

En el caso de la apropiación indebida señala que "no se dan elementos de apropiación indebida, por ahora, por haber además una sentencia pendiente de un problema laboral", que se relaciona con "un presunto despido injustificado de Flores", de acuerdo a la publicación digital.

Milton Flores exige una indemnización por daño moral que asciende a los 20 millones y su defensor, Fernando Dalher, señaló que esperarán "que en las próximas semanas se pueda alegar (en la Corte Suprema) para una resolución que debiera estar en aproximadamente dos meses".