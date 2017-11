Mark González: Hubo posibilidades de llegar a FC Barcelona

El jugador nacional Mark González dijo que existió una posibilidad concreta de fichar en FC Barcelona luego de la lesión de Ousmane Dembelé y se mostró satisfecho de entrar en una lista de opciones del cuadro culé.

"Estaba de vacaciones cuando me enteré, de hecho, me contó mi familia, me mandaron pantallazos de las noticias. Luego llamé a mi representante y efectivamente había posibilidades, yo era uno de cinco o seis jugadores con las mismas opciones, pero no deja de ser importante", dijo al CDF.

González apareció en un listado del medio Mundo Deportivo con varios jugadores que podían reemplazar al francés y el futbolista chileno dijo quedar "pagado" con lucir entre nombres de la talla de Diego Capel, José Antonio Reyes (34), Claudio Pizarro (38), Patrick Ebert (30) y el italiano Giuseppe Rossi (30).

"Mundo Deportivo es un diario muy prestigioso en España, allá hice muy buenas temporadas. Me puse contento, estaba súper ilusionado. No se hizo nada con nadie al final, no hubo fichaje, pero haber sonado allá, uno queda pagado", destacó.

De acuerdo al ex UC, a su representante "no lo llamaron directamente, dieron una lista de jugadores que cumplía con el perfil que estaban buscando para reemplazar a Dembelé, que estaba lesionado. Más allá que me hayan llamado o no, entrar a esa lista es importante".