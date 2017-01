Mauricio Pinilla: En la U no podían pagar por mí, pero compraron jugadores más caros

El delantero nacional de Genoa Mauricio Pinilla se refirió a los constantes fracasos de volver a Universidad de Chile, asegurando que en su momento el club dijo no tener como pagar para su llegada, pero luego compraron futbolistas más caros, evidenciando que él no era prioridad.

"Tengo contrato de un año y medio en Genoa y después de eso veremos lo que pasa. Tengo muchas ganas de seguir jugando a buen nivel. Si me preguntan por la U, lo voy a aclarar por última vez, porque he recibido críticas y palabras que seguramente no me las merecía", comenzó a diciendo el delantero a CDF Noticias.

"En el momento en que podía ir, ellos tenían que hacer una inversión de aproximadamente un millón de euros que le pedía Cagliari. La U dijo que no podía pagar y me fui a Atalanta. Después en Atalanta pasó lo mismo. Dijeron que no podían pagar esa suma y después compraron jugadores mucho más caros", agregó el delantero.

Ante esto, Pinilla concluyó: "Obviamente, yo no era la prioridad para la U, más de ese esfuerzo no se podía hacer. Nunca fui la prioridad. Y por eso me quedo muy tranquilo".

Con respecto a su nuevo desafío en Italia, advirtió: "Estoy contento por volver a Genoa. Quiero retomar la línea de los primeros meses que hice aquí en 2014. Ya marqué un gol y quiero luchar por una camiseta de titular. Mi intención es retomar mi nivel después de los últimos seis meses, donde no jugué mucho en el Atalanta".

"Lógicamente mi idea era ir a un equipo donde tuviera más minutos para ser una opción para la selección. Siempre lo he dicho, mi idea es estar en las Clasificatorias, en la Copa Confederaciones y ojalá en el próximo mundial", complementó.

Explicó su ayuda a Constitución y criticó actuar del Gobierno

Mauricio Pinilla también tuvo palabras para la ayuda comprometida para los damnificados por los incendios forestales en la localidad de Constitución.

"La idea era colaborar, poder ayudar. Como nuestro bar lleva el nombre de Constitución decidimos empezar por esta zona afectada. Aparte de aportes personales, decidimos dedicarle gran parte de lo que son las entradas y el consumo a la ciudad y los alrededores", expuso.

"En una primera etapa, tenemos contratados camiones y tengo que ponerme de acuerdo con las autoridades para empezar a ayudar. Acá hay dos partes: lo que se vive ahora y lo que viene después del incendio para volver a parar la vida de los afectados", agregó.

El atacante, finalmente, cuestionó la lentitud de parte de las autoridades para afrontar la emergencia.

"Siento mucha tristeza por el lento actuar que tuvimos, por la poca solución que les estamos dando a los temas. Una vez más los privados se tienen que hacer cargo de las cosas que competen a nuestro Gobierno. No esperábamos una catástrofe así, no supimos actuar de manera rápida y después solamente había que asumir que estábamos en un momento crítico", sentenció.