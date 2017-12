Abogado que logró rebajar sanciones a Messi y Paolo Guerrero quiere defender a Vallenar

Deportes Vallenar ya avisó que recurrirá al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) para intentar revertir el ascenso de Melipilla a Primera B, algo que fue ratificado por la ANFP. Ante esto, apareció una ayuda inesperada para los nortinos, la del español Juan de Dios Crespo, abogado que logró rebaja en las sanciones a Lionel Messi y Paolo Guerrero.

"Yo les veo futuro. Tienen todas las de ganar. Si me contactan, feliz los represento", comenzó diciendo en entrevista con Emol.

Además, aseguró que "mis honorarios no serían tan elevados porque es un caso que me gusta. Que me contacten por este medio y comento con ellos. La decisión fue tomada el jueves de la semana pasada y tienen 21 días para recurrir. Les quedan 14 días, vamos, que pueden ganar".

Sobre las opciones de ganar, aseguró que "la nueva regla 14 de la FIFA dice que una finta, deteniéndose, sería amarilla y anulación del penal, se da como fallado. Pero en el tiempo el árbitro puede determinar que para él el portero se adelantó primero y por eso lo repitió. Si el acta arbitral dice eso, la Federación no tiene razón en repetir los penales. El acta arbitral está considerada como ley. Si dice eso, no se puede rebatir".

"No he visto repetirse partido por errores arbitrales. Vamos a ver, si nos ponemos en esa postura, cualquier error de las 17 reglas de juego, ¿harán que se repita un partido? Ese es el problema", agregó.

Finalmente, opinó que "debió haber sanción al árbitro por equivocarse, no repetir los penales. Sino siempre habrá un problema, que a cada rato se repitan los partidos".