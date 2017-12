Capitán de Melipilla: Prefería repetir el partido a ir 10 minutos al estadio para patear penales

El capitán de Deportes Melipilla, Gonzalo Lauler, contó que el plantel de los "potros" se encuentra rumbo a La Serena, donde tienen programada la repetición de los penales ante Vallenar por la definición de Segunda División, pese a que en el club aún desconocen si se presentarán.

"Desde el punto de vista nuestro, esto no es justo, desde el punto de vista de Vallenar, tampoco. La definición está viciada por el error de la jugada, pero no es responsabilidad de Vallenar ni Melipilla", comentó el jugador en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Hubiese preferido jugar un partido a ir 10 minutos al estadio para patear los penales. No debería ser así. Están tomando la decisión errónea. No me parece justo bajo ningún punto de vista y el club piensa igual que yo, pero estamos en esto y vamos a esperar a la tarde para ver el comunicado oficial", agregó.

Melipilla y Vallenar deben jugar otra vez la definición a penales debido a un error técnico del juez Eduardo Gamboa, quien obligó a repetir un lanzamiento pese a que el reglamento indica claramente que debe darse por perdido en el caso de que el jugador se detenga antes de disparar.

"Me parece que es algo único que solo pudo haber pasado acá y es lamentable. Los dos equipos son los perjudicados. Vallenar fue el justo campeón del Transición, nosotros nos ganamos el derecho a la final por ser segundos", comentó.

Además, Lauler manifestó que "en el tema gremial, tuve un tipo de round con Gamadiel García -presidente del Sifup-, por el apoyo claro que tenía sobre Vallenar. Si bien no tengo ningún problema en eso, me parece que él como líder de nuestro gremio debería mantenerse al margen de inclinarse por un equipo".

La tanda de penales está programada para el miércoles a las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio La Portada.