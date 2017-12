Técnico de Melipilla refutó acusación de Vallenar: Jorge Miranda tiene contrato, pero no dirigió

El director técnico de Melipilla, Carlos Encinas, refutó la acusación de Deportes Vallenar sobre su colaborador Jorge Miranda, inhabilitado para dirigir por haberlo hecho este año en La Pintana, asegurando que tenía contrato con el club, pero jamás se sentó en la banca de suplentes.

"La regla dice que él no puede dirigir y no lo ha hecho. Tiene contrato con Melipilla, pero no dirige... Ya no saben de que agarrarse", dijo a Al Aire Libre en Cooperativa.

Además, lanzó una acusación contra el presidente de Vallenar. "Si averiguan un poco más, se darán cuenta que el suelo de Jorge Miranda en La Pintana lo pagaba John Sol que está reclamando, eso sí que es irregular", contó.

"Por qué no explica que le pagaba el sueldo a Miranda en La Pintana. Yo puedo mostrar la transferencias de las platas. Jorge no puede dirigir con nosotros y nunca lo hizo", agregó.

Además, diferenció este caso con lo ocurrido en Cobreloa el 2015. "Es como lo que le pasó a Alejandro Hisis con Marco Antonio Figueroa cuando el club descendió, con la diferencia que esta vez no dirigió y en esa ocasión sí se hizo", sentenció.