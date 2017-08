Milovan Mirosevic y el retiro: No me costó tanto tomar la decisión, porque no tenía otra opción

Milovan Mirosevic emocionó este lunes a los fanáticos del balompié al anunciar su retiro como profesional. El emblema de Universidad Católica, ahora ex futbolista, dialogó con Los Sospechosos de Siempre en Cooperativa sobre esta dura decisión y la rebelde lesión que lo obligó a colgar las botas.

"Lo pensé mucho tiempo, el último año, pero fuerte en las últimas dos semanas. No me costó tanto tomar la decisión, porque no tenía otra opción en esta oportunidad", declaró el "Milo".

Sobre el calvario que vivió, recordó que "me lesioné la primera vez con Unión Española en Alto Hospicio, jugando en una cancha sintética. Estaba casi recuperado cuando llegué a Católica y tuve una recaída. Fue como empezar de nuevo, teniendo mucho cuidado con la articulación de la rodilla".

"No quiero adelantarme a lo que quiero hacer en el futuro"

Mirosevic aprovechó la conversación con los periodistas de Cooperativa para referirse a las palabras de Juan Antonio Pizzi, quien esta tarde aseguró que su ex pupilo en la UC "tiene todas las capacidades" para ser entrenador.

"No quiero adelantarme a lo que quiero hacer en el futuro. Necesito un tiempo para ver el fútbol desde afuera. La prioridad ahora es la recuperación", expresó, aunque agregó que no quiere descartar la posibilidad de sentarse en el banquillo.

"Es como un proceso natural. Tuve compañeros que dijeron que no querían seguir y ahora están entrenando en primera división", completó.

Lo que si dejó en claro Mirosevic fue que su mejor momento como futbolista fue con la camiseta cruzada y con el citado Pizzi en el banco: "El título del 2010 fue el que mejor sabor nos dejó, fue un torneo largo y tenía más responsabilidad que en 2002, cuando recién estaba empezando".

Sus recuerdos con la selección chilena

Milovan también recordó los partidos que tuvo por La Roja, señalando que "participé en selecciones menores de buen nivel y la prueba de eso es que la mayoría terminaron jugando en primera división"

El medallista de Bronce en Sydney 2000, no obstante, comparó su generación con la actual "generación dorada", reconociendo que "los resultados claramente son muy distintos, pero generaciones así no salen todos los días".

Finalmente, el volante recordó el golazo que anotó por Chile ante Argentina en las Clasificatorias de Alemania 2006.

"Ese día se lesionó Kalule Meléndez y tuve que entrar a la media hora. Pintaba para desastre, era la Argentina de Bielsa, pero pudimos empatar. Ese proceso comenzó de muy buena manera, con un triunfo sobre Perú en Santiago. Ese proceso tuvo buenos jugadores, pero lo que fallamos ahí fuimos todos", concluyó.