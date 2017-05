Arabia Saudita eliminó a Argentina en el Mundial sub 20 de Corea del Sur

Este domingo concluyó la fase de grupos del Mundial sub 20 de Corea del Sur, donde Arabia Saudita concretó la hazaña y eliminó a Argentina de la competencia en el camino a octavos de final.

Esto porque los árabes igualaron 1-1 con Estados Unidos en el cierre del Grupo F, con lo que alcanzó cuatro puntos y dejó afuera a los trasandinos, que solo sumaron tres en la lista de los mejores terceros para avanzar a la siguiente ronda.

Brooks Lennon (40') abrió la cuenta para los estadounidenses en aquel encuentro, pero tras la expulsión de Cameron Carter-Vickers (45'), el elenco saudí salió con todo al ataque y logró la igualdad gracias a Abdullah Al Amri (74'). Este empate, además, permitió al elenco de Norteamérica ganar su zona.

En tanto, Ecuador también dijo adiós a la competencia tras empatar 0-0 con Senegal y terminar como colista de la Zona F, con solo dos unidades. Los senegaleses, por su parte, fueron segundos.

Francia, por su parte, se quedó con el Grupo E tras vencer por 2-0 a Nueva Zelanda, gracias a un doblete de Allan Saint-Maximin (22' y 37'), siendo el segundo elenco, junto con Venezuela, en mantenerse invicto en el torneo.

En tanto, Honduras venció por 2-0 a Vietnam, con goles de Sendel Cruz (76') y Jorge Álvarez (90+3') y dijeron adiós con dignidad al torneo.

Revisa a continuación la lista de clasificados y los cruces de octavos de final de la Copa del Mundo sub 20 de Corea del Sur 2017.

Clasificados a octavos

Grupo A: Inglaterra y Corea del Sur.

Grupo B: Venezuela, México y Alemania.

Grupo C: Zambia, Portugal y Costa Rica.

Grupo D: Uruguay, Italia y Japón.

Grupo E: Francia y Nueva Zelanda.

Grupo F: Estados Unidos, Senegal y Arabia Saudita.

Cruces de octavos

- Partido 37: Venezuela vs. Japón, martes 30 de mayo (04:00 horas).

- Partido 38: Corea del Sur vs. Portugal, martes 30 de mayo (07:00 horas).

- Partido 39: Inglaterra vs. Costa Rica, miércoles 31 de mayo (07:00 horas).

- Partido 40: Zambia vs. Alemania, miércoles 31 de mayo (07:00 horas).

- Partido 41: Uruguay vs. Arabia Saudita, miércoles 31 de mayo (04:00 horas).

- Partido 42: México vs. Senegal, jueves 1 de junio (03:30 horas).

- Partido 43: Francia vs. Italia, jueves 1 de junio (07:00 horas).

- Partido 44: Estados Unidos vs. Nueva Zelanda, jueves 1 de junio (07:00 horas).

Cuartos de final

- Partido 45: Ganador 38 vs. Ganador 41, domingo 4 de junio (05:00 horas).

- Partido 46: Ganador 37 vs. Ganador 44, domingo 4 de junio (02:00 horas).

- Partido 47: Ganador 43 vs. Ganador 40, lunes 5 de junio (04:00 horas).

- Partido 48: Ganador 42 vs. Ganador 39, lunes 5 de junio (07:00 horas).

Semifinales

- Partido 49: Ganador 45 vs. Ganador 46, jueves 8 de junio (04:00 horas).

- Partido 50: Ganador 47 vs. Ganador 48, jueves 8 de junio (07:00 horas).

Tercer lugar

- Partido 51: Perdedor 49 vs. Perdedor 50, domingo 11 de junio (02:30 horas).

Final

- Partido 52: Ganador 49 vs. Ganador 50, domingo 11 de junio (06:00 horas).