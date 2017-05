Jugador coreano se vengó de Diego Maradona en el Mundial sub 20

Argentina está al borde de eliminación en el Mundial sub 20 de Corea del Sur y, en buena parte, gracias a la victoria del combinado local por la segunda fecha del Grupo A, encuentro en el que uno de los goles fue dedicado a Diego Maradona en modo de venganza.

Todo se remonta al 15 de marzo pasado cuando en el sorteo de los grupos, el ex futbolista trasandino celebró que a sus compatriotas les tocara con Corea, algo que Seung-Ho Paik rememoró en el triunfo de los asiáticos por 2-1 sobre Argentina.

El jugador de la filial de FC Barcelona fue el encargado de anotar el segundo gol de su escuadra por medio de un lanzamiento penal a los 42 minutos de partido y en la celebración corrió hacia una cámara para recordar el momento en que Maradona celebró el sorteo.

Seung-Ho Paik mocking Maradona after scoring the 2nd goal against Argentina U-17s. My respect to this guy. pic.twitter.com/Ylrf2Uq5iZ