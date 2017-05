Venezuela y Alemania dan inicio al Mundial sub 20 que contará con "Ojo de Halcón"

Se acabó la cuenta regresiva, pues Venezuela y Alemania darán el puntapié inicial del Mundial sub 20 de Corea del Sur, certamen internacional que se disputará entre el 20 de mayo y el 11 de junio, y que contará con la tecnología del "ojo de Halcón".

Los grandes favoritos de la competencia es la selección de Francia, vigente campeón europeo. Por su parte, Uruguay sacó chapa de candidato por conquistar el Sudamericano. A ellos se suma Argentina, Alemania y Portugal, elencos que han sacado buenos resultados en la categoría.

Los elencos que asoman como sorpresa son: República de Corea, elenco alfitrión; Zambia, vigente campeón africano; Estados Unidos, elenco que se adjudicó el torneo de Centroamérica.

De esta manera, el Mundial sub 20 contará con las participaciones de: Argentina, Uruguay, Ecuador, Venezuela (CONMEBOL); Estados Unidos, México, Honduras, Costa Rica (CONCACAF); Inglaterra, Portugal, Francia, Italia, Alemania (UEFA); Sudáfrica, Zambia, Guinea, Senegal (CAF); Arabia Saudí, Irán, Vietnam, República de Corea, Japón (AFC); Vanuatu y Nueva Zelanda (OFC).

La innovación será parte del torneo

Una de las novedades del torneo será el sistema de arbitraje asistido por video (VAR), primer campeonato de la categoría que se utilizará esta tecnología, tras su estreno en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Japón 2016.

A ello se suma que cada equipo podrá realizar una cuarta modificación si el partido se va a tiempo extra.

Por último, si el encuentro se define por penales, se utilizará el sistema ABBA, el cual consiste que tras el primer remate, el otro elenco ejecutará dos consecutivos y así sucesivamente, hasta completar las cinco tanda por equipo.

Programación fecha inaugural

Venezuela vs. Alemania. 01:00 horas de Chile. Estadio Daejeon Daejeon.

Argentina vs. Inglaterra. 03:30 horas. Estadio Jeonju Jeonju.

Vanuatu vs. México. 04:00 horas. Estadio Daejeon Daejeon.

República de Corea vs. Guinea. 07:00 horas. Estadio Jeonju Jeonju.