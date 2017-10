La petición de Unai Emery a Neymar: "No debe caer en las provocaciones"

El entrenador de París Saint-Germain (PSG), Unai Emery, afirmó que el brasileño Neymar "no debe caer en las provocaciones", tras haber sido expulsado el pasado domingo en el tramo final del duelo contra el Olympique de Marsella, lo que le impedirá jugar contra Niza este jueves.

"Es un jugador inteligente, consciente de todo lo que sufre. Lo que pasó el domingo le servirá para aprender. Los jugadores del Marsella le empujaban, le hacían faltas. Es importante que los árbitros aprendan a controlar eso. Pero él no debe ceder a la provocación, aunque entiendo que los jugadores son seres humanos", indicó.

Sin confirmarlo, Emery dejó entrever en conferencia de prensa que será el argentino Ángel di María quien ocupe el puesto de Neymar en el terreno de juego frente al Niza y alabó la mentalidad "positiva" del ex jugador del Real Madrid.

"Cuando no juega no está contento, es normal, pero trabaja. Le gustaría empezar todos los partidos. Siempre está listo a entrar en el once. Estoy contento de cómo trabaja todos los días. El viernes será una buena oportunidad para él, estoy convencido de que lo hará bien", señaló.

El entrenador confirmó que el italo-brasileño Thiago Motta no estará en el grupo, mientras que el brasileño Dani Alves es duda por molestias, al igual que el belga Thomas Meunier.