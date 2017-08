La razón de Neymar para dejar Barcelona: "Un deportista necesita desafíos"

Neymar Jr., flamante, millonaria e histórica contratación de París Saint Germain, publicó una sentida carta en su cuenta de Instagram en donde agradece a FC Barcelona por sus años en el club y también explicó sus motivos para dejar al cuadro azulgrana para recalar en elenco parisino.

"FC Barcelona y Catalunya estarán siempre en mi corazón, pero necesito nuevo desafíos", escribió el jugador, revelando que "por segunda vez le llevaré la contraria a mi papá...te pido que me apoyes como siempre lo has hecho".

"He aceptado la propuesta de PSG para buscar nuevas conquistas y ayudar al club a alcazar los títulos que la afición espera. Me han presentado un plan de carrera osado y me veo preparado para este desafío", añadió.

"Siento en mi corazón que ha llegado el momento de irme. PSG será mi nueva casa durante los próximos años y trabajaré para hacer honor a la confianza que depositan en mi fútbol", manifestó.

"Formé un ataque con Lionel Messi y Luis Suárez que quedó para la historia"

Respecto a su experiencia blaugrana, el capitán de Brasil recordó que "Barcelona ha sido más que un desafío. Jugaba con aquellos cracks en el videojuego".

"Llegué a Catalunya a los 21 años, lleno de desafíos. Recuerdo mis primeros días en el Club, compartiendo el vestuario con ídolos como Messi, Valdés, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets y otros con la expectativa de jugar en un Club que es "més que un club". FC Barcelona es una nación que representa a Catalunya!", expresó.

Finalmente, tuvo palabras para Lionel Messi, amigo dentro y fuera de la cancha: "Tuve el honor de actuar con el mayor atleta que he visto en mi vida y estoy seguro que no veré a otro mejor, Lionel Messi se convirtió en mi compañero, amigo dentro y fuera del terreno de juego. Orgulloso de jugar contigo", comentó, remarcando que "formé un ataque con Messi y Luis Suárez que quedó para la historia".