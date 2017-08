Neymar: De brillar en Santos a ser el futbolista más caro de la historia

Cuando París Saint-Germain haga efectivo el pago de la cláusula de rescisión de 220 millones de euros, Neymar da Silva Santos Júnior pasará a ser el jugador más caro de la historia del fútbol, otro hito en una carrera plagada de éxitos y que comenzó hace ocho años en Sao Paulo, Brasil.

Nacido en el municipio de Mogi das Cruzes del estado de Sao Paulo el 5 de febrero de 1992, pasó por varios clubes antes de fichar con 11 años en el poderoso Santos donde comenzó a destacar de inmediato, llegando a ser comparado con el máximo ídolo del club: Pelé.

Con sólo 17 años, su debut profesional tuvo lugar el 7 de marzo de 2009 en el triunfo por 2-1 sobre Oeste. Apenas una semana después anotó su primer gol y fue el de la victoria por 2-1 sobre Palmeiras por las semifinales del Campeonato Paulista.

En su primera temporada como profesional, el que era por entonces la gran promesa del balompié brasileño logró anotar 14 goles en los 48 partidos que disputó.

Su primer título llegó al año siguiente en el Paulista, certamen en el que se hizo presente 14 veces en las redes en apenas 19 partidos, además en el partido por la Copa de Brasil ante Guaraní se lució anotando cinco goles en el mismo compromiso.

Estas actuaciones ya comenzaban a llamar la atención desde el fútbol europeo. Santos rechazó importantes ofertas de West Ham United y Chelsea de Inglaterra, eso sí, lo que ofrecían pagar por aquel futbolista de 18 años no estaba ni cerca de lo que finalmente terminó costando su carta.

El año de la consolidación estaba por llegar. Si bien, el año anterior ya había sido escogido el tercer mejor jugador de América en la premiación que organiza el diario uruguayo El País, el 2011 logró ganar con Santos la Copa Libertadores de América, siendo la gran figura del torneo.

Aquel año, Neymar venció al chileno Eduardo Vargas y fue elegido el mejor jugador de América, además, quedó séptimo en la carrera al Balón de Oro y consiguió quedarse con el Premio Puskas al mejor gol del 2011. La única mancha fue en la final del Mundial de Clubes, cuando perdieron por 4-0 ante FC Barcelona.

Su marcha a Europa no fue inmediata pese a todos estos lauros y el acecho de Real Madrid, club al que pudo llegar con sólo 14 años, pero tal como esa vez, Santos impidió que su estrella dejara el fútbol brasileño.



Su partida se dio recién el 2013, con un Neymar de 21 años que no era sólo la figura de su equipo, sino que también de la selección brasileña.

El 26 de mayo de dicho año, FC Barcelona anunció la contratación del dos veces mejor jugador de América (2011 y 2012) en una operación que bordeó los 86 millones de euros, aunque para conocerse el real monto debieron pasar un par de años y no estuvo excento de polémica por una acusación de evasión fiscal.

En el cuadro culé, Neymar supo ganarse un lugar importante, aunque siempre a la sombra del argentino Lionel Messi, con quien de todas formas cultivó una importante amistad fuera de las canchas.

En su llegada le tocó compartir con el chileno Alexis Sánchez formando un tridente temido junto a Messi, aunque con el hoy jugador de Arsenal FC logró su mejor rendimiento en el segundo semestre de 2013 con el argentino lesionado.

Tras la partida de Sánchez y la llegada de Luis Suárez se formó la "MSN", un tridente de ataque querido por cualquier equipo del mundo y que logró su punto máximo al consguir la Liga de Campeones 2014-2015, venciendo a Juventus de Arturo Vidal en la final por 3-1, justamente con un gol del delantero brasileño.

Ese temporada también ganó la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes, la luga española y la Copa del Rey, estos dos últimos títulos los reeditó el 2016, mientras que el 2017 ganó solamente el tradicional trofeo "real".

La selección brasileña

El hoy capitán de la selección de Brasil pasó por todas las divisiones menores de la selección brasileña antes de llegar a la adulta, sin embargo, sólo pudo jugar el Mundial sub 17 el 2009, pues el 2011 fue llevado a la Copa América de Argentina 2011 y no pudo jugar el sub 20 de Colombia que ganó la "canarinha".

El 2012, en tanto, jugó los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en los que fue figura, pero debió conformarse con la medalla de plata tras perder la final frente a México.

Su revancha llegaría cuatro años más tardes en Río de Janeiro donde obtuvo junto a su selección la medalla de oro, la única que ha conquistado el fútbol brasileño en toda su historia.

Mundiales, sólo disputó el de Brasil 2014. Dunga no lo incluyó pese a la presión de los medios y de ex futbolistas como Romario y Pelé para que lo lleve a Sudáfrica 2010, así que debutó en el certamen más importante en su tierra natal.

Allí la selección de Brasil nunca terminó por convencer aunque logró llegar hasta las semifinales, eso sí tras sufrir la dolorosa caída por 7-1 que le propinó Alemania en un partido que no tuvo presente a Neymar quien sufrió la fractura de la tercer vértebra lumbar tras recibir un golpe con la rodilla por parte de Camilo Zúñiga en cuartos de final frente a Colombia.

En Copas América su historia no ha sido alegre. El 2011 se despidió en cuartos de final ante Paraguay, mientras que en Chile 2015 sólo pudo disputar dos partidos debido a una suspensión de cuatro fechas al ser acusado por el árbitro chileno Enrique Osses de decirle: "Quieres hacerte famoso a costa mía, hijo de puta".

Pese a este incidente y su desafortunado Mundial, Neymar es hoy el capitán de Brasil y la principal figura del equipo que de la mano de Tite ya sacó pasajes a Rusia 2018, certamen que Neymar jugará siendo futbolista de París Saint-Germain (PSG).