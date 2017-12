Neymar recordó golpe que lo sacó del Mundial 2014 y que casi acabó con su carrera

El delantero Neymar reveló que el golpe que recibió por parte de Camilo Zúñiga durante el duelo entre Brasil y Colombia en cuartos de final del Mundial 2014 casi acabó con su carrera.

Según contó el actual jugador de PSG en una entrevista con Gerard Piqué realizada para Players Tribune, "yo quería seguir jugando, pero no sentía las piernas".

"Me hicieron los exámenes y me dijeron 'tengo dos noticias, una buena y una mala'. Pedí primero la mala: 'No puedes jugar más el Mundial, se acabó para ti", dijo el astro de la "canarinha".

"¿Y cuál sería la buena? Es que vas a poder andar, porque dos centímetros al lado y el fútbol se acababa para ti", de acuerdo a sus propias palabras.

Ante ello, Neymar reconoció que "me hubiese gustado más terminar el Mundial perdiendo 7-1 que lesionado", recordando la dura derrota que le propinó Alemania a los locales en la ronda de semifinales.