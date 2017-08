PSG oficializó el millonario fichaje de Neymar

Neymar fue confirmado este jueves como nuevo jugador del Paris Saint Germain, luego de destrabar su salida de FC Barcelona.

"Acogemos a Neymar Jr en el seno del Paris Saint-Germain con inmensa alegría y mucho orgullo", señaló el presidente del club, Nasser Al Khelaifi.

"Su profunda cultura de la victoria, su gran fuerza de carácter y su sentido de liderazgo lo hacen un jugador grandísimo. Nos va a aportar una energía muy positiva", dijo el dirigente y añadió que "con la llegada de Neymar Jr, tengo la convicción de que nos vamos a acercar, con el fiel apoyo de nuestros aficionados, a la realización de nuestros mayores sueños".

El delantero brasileño habló sobre su llegada al fútbol francés con el sitio web de la institución, comentando que "desde que llegué a Europa, este club ha sido uno de los más competitivos y ambiciosos", algo que lo motivó para arribar a la Ligue 1.

Además, añadió que espera unirse pronto a sus nuevos compañeros "para ayudar al club a conquistar los títulos que los fanáticos quieren", indicando que "haré todo lo posible para ayudar a mis nuevos compañeros, para abrir nuevos horizontes a mi club y para llevar la felicidad a sus millones de seguidores en todo el mundo ".

Neymar Jr. firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2022 con PSG.

El diario L'Équipe asegura que Neymar viajará este viernes a París, donde sería presentado ante la prensa en un acto en torno a las 07:45 horas de Chile (11:45 GMT).

Paris Saint-Germain is very happy to announce the arrival of Neymar Jr ➡ https://t.co/lKFj4qPDYA #BemvindoNeymarJR 🇧🇷 pic.twitter.com/rSvlBiKX6D

— PSG Officiel (@PSG_inside) 3 de agosto de 2017