Gabriel Milito fue presentado en O'Higgins: "Vengo con ganas de revertir la situación"

Este lunes fue presentado el argentino Gabriel Milito como nuevo director técnico de O'Higgins tras la salida de Cristián Arán. El argentino aseguró que llega con el ánimo de revertir el mal presente del equipo.

En conferencia de prensa, el estratega manifestó que junto a su cuerpo técnico "llegamos con una ilusión muy grande" al elenco celeste, añadiendo que "vengo con ganas de revertir la situación, de empezar a ganar".

"Vi al plantel de seguir nuestra idea y de ir hacia adelante, lo que es bueno. Al equipo hay que darle forma y lo debemos hacer rápidamente porque el torneo está en marcha", añadió.

A su vez, alabó el alza que ha tenido el fútbol chileno en los últimos años, indicando que "fue una de las razones que nos sedujo para venir acá". También dijo que la idea de juego que usará con los rancagüinos será la de "ser protagonistas, que el rival juegue incómodo. Ir de menos a más".

"El futbolista se entrena para ganar y cuando eso no ocurre, inevitablemente altera tu ánimo, pero cuando hay cambio de entrenador las expectativas se renuevan y eso es una buena ventaja", respondió ante la consulta sobre su primer encuentro con los jugadores.

Por último, el trasandino se refirió a su estreno en la banca del "capo de provincia" ante Everton, ratificando que "el hecho de que sean punteros no significa que no los atacaremos. Los puntos no siempre reflejan la diferencia entre los equipos".

Gabriel Milito debutará como entrenador de O'Higgins frente a Everton el domingo a las 15:30 horas (18:30 GMT) en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, por la cuarta fecha del Torneo de Transición.