Gastón Lezcano se despidió de O'Higgins: Espero que algún día pueda volver

El delantero argentino Gastón Lezcano se despidió de los hinchas de O'Higgins luego de concretarse su fichaje en Monarcas Morelia del fútbol mexicano y señaló que su intención es volver en el futuro al conjunto celeste.

"El club me brindó un cariño importantísimo, eso no tiene precio. Ojalá sea un hasta pronto y ojalá volver al club, me brindó todo. Espero que algún día pueda volver y seguir esforzándome. Entregué todo, no me guardé nada", señaló al sitio oficial de los rancagüinos.

"-La partida- nos tomó un poco de sorpresa, más que nada a la gente. Fue como un 'boom', porque no se había corrido ningún rumor sobre mi partida, pero ahora surge esta posibilidad y es muy importante para mí y mi carrera, un desafío lindo", explicó.

Luego, el argentino afirmó que enfrentará su nuevo trabajo "con la mayor ilusión y ganas, como lo hice en O'Higgins".

"Solo queda agradecer, creo que entendieron que era mi oportunidad, me llega en un buen momento, en una edad justa y entendieron que siempre hice el esfuerzo posible para que esto me llegara y brindé todo para el club", cerró Lezcano.

El ariete trasandino, formado en General Lamadrid, llegó a nuestro país por primera vez en el 2011 como jugador de Santiago Morning, y luego militó en Cobreloa, tras un paso por 3 de Febrero de Paraguay, mientras se convirtió en atacante de O'Higgins a mediados del 2013. En su paso por Rancagua clavó 33 goles en 107 partidos y ganó la Supercopa.