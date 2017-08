Jonathan Salgado, el arquero goleador de Osorno: "Me dicen el Chilavert chileno"

El arquero nacional Jonathan Salgado se transformó en una de las figuras del fin de semana, al anotar un golazo de tiro libre para Deportes Osorno ante Recoleta por la Segunda División, y el jugador reconoció que le dicen el "Chilavert chileno".

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, Salgado apuntó que "me dicen el Chilavert chileno, pero todo en tono de broma. Quizás puedo formar un estilo propio, pero estoy feliz por el gol y porque necesitábamos un triunfo para salir del fondo".

Luego reveló que practica "todos los días un poco de tiros libres y, gracias a Dios y en beneficio del equipo, salió el gol".

Sobre el momento donde decidió lanzar la falta, comentó que "lo había practicado, pero no estaba inspirado. En el momento hable con el profe y me dejó patearlo. Se dio las circunstancias y no lo pensé. Era algo que en el momento no sabía que hacer, pero se dio el gol y nos sirvió mucho para el resultado".

Con el gol de Salgado, Osorno se impuso por 2-1 ante el elenco capitalino y sumó sus primeros tres puntos en la Segunda División, quedando en la novena ubicación.

Revisa el gol de Salgado a continuación: