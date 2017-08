Germán Cavalieri: No hay ninguna polémica con Pablo Guede, no hay que hacer del fútbol un circo

Palestino y Colo Colo se enfrentarán este martes por el Torneo de Transición y el técnico de los árabes, Germán Cavalieri, descartó animosidades con su par albo, respecto al caso de "espionaje" del Torneo de Clausura pasado.

"No hay ninguna polémica con Pablo. No hay que hacer del fútbol un circo. Hemos trabajado juntos, he aprendido mucho de él, sé que es un gran entrenador y terminamos tomando caminos diferentes", expresó el argentino en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

"En algún momento se hablarán las cosas que quedaron en el camino y se solucionan los problemas. No hay que dramatizar porque tenemos demasiada violencia en el fútbol", agregó.

Cavalieri también reflexionó sobre la eliminación de su equipo a manos de Flamengo en la Copa Sudamericana, indicando que se debe hacer un "análisis más profundo" que mirar solamente el marcador.

"Se aprovecha el resultado para hacer ver que los equipos chilenos en el plano internacional no lo están haciendo bien. Hay que hacer un análisis más profundo y más honesto en cuanto a las inversiones, los equipos y los campeonatos", argumentó.

Pese a ello, indicó que "no puedo estar contento y decir que Palestino, el equipo más chico, es el que más lejos llegó. Ese no es un parámetro que tiene que hacer un entrenador".

"Si no podemos sacar lo positivo, y vamos a quedarnos con el 10-2 global porque vende, sí, Palestino lo hizo muy mal. Soy el primero que lo dice. También la culpa del planteamiento en ambos partidos es mía. Depende de donde queramos mostrar o pegar", concluyó.