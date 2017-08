Roberto Gutiérrez: Estoy seguro que no fue un error lo que pasó ante Audax Italiano

El delantero de Palestino Roberto Gutiérrez conversó este lunes con Los Sospechosos de Siempre de Radio Cooperativa tras la polémica decisión arbitral que le anuló un gol legítimo ante Audax Italiano, por la primera fecha del Torneo de Transición, y aseguró que, para él, no fue un error el cobro.

"Uno puede entender cuando hay una equivocación por centímetros o cosas así. Somos humanos y puede pasar, pero cuando es un error por metros de diferencia es complicado para muchos. Por eso la molestia que tenemos. Estoy seguro que no fue un error el que se cometió ahí", dijo Gutiérrez.

"Hoy no le tomamos mucho peso al asunto, pero nos estamos jugando un campeonato, un descenso y fue un duelo ante un rival directo. ¿Y qué tal si sucedía en un hipotético duelo por mantener la categoría?", complementó.

En tanto, el entrenador de los "árabes", Germán Cavalieri, manifestó que "está bien reconocer el error, pero un linesman en un córner lo primero que ve es si el arquero pone o no un jugador en el palo, lo sabemos todos los entrenadores y los jugadores".

"Es una jugada que ni siquiera es dudosa y aparte hay dos habilitándolo, porque hay otro en la misma línea. Uno piensa mal y termina sospechando, pero contento no estoy porque con eso se definía el partido", añadió.

"Después hay una expulsión para el arquero y no lo expulsaron. Ya perdí los tres puntos y no va a cambiar absolutamente nada. Del árbitro tengo que pensar que tuvo buena fe y se equivocó, pero contento no estoy, no puedo mentir. Comenzamos un campeonato pudiendo ponerme un punto arriba de Audax en la pelea por el descenso y ahora estoy cinco puntos por debajo", sentenció.